Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump'a Grönland'ın Rusya'ya katılma konusunda referandum düzenlemeye karar vermeden önce adayı “ele geçirmesi” tavsiyesinde bulundu.

Trump'a ve Avrupalı liderlere karşı eleştirel olduğu kadar kışkırtıcı açıklamalarıyla ün salan Medvedev, Grönland halkının Rusya'ya katılmak istediğini öne sürdü.

Medvedev, “Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde sürpriz bir referandum düzenlenebilir ve 55.000 kişilik Grönland nüfusunun tamamı Rusya'ya katılma konusunda oy kullanabilir." dedi

Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.