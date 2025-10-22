ABD merkezli medya devi Warner Bros. Discovery, köklü bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, tümünün veya sadece Warner Bros. biriminin satışını içeren farklı seçenekleri masaya yatırdı. 2026 yılının ortalarına kadar sürmesi planlanan bu süreçte, şirketin olası bölünmesi ve satış senaryoları değerlendiriliyor.

İKİYE BÖLÜNME PLANI DEVREDE

Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklamada, şirketin Warner Bros. ve Discovery Global olarak iki ayrı yapıya ayrılma planının sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. birimi için çeşitli tekliflerin alındığı ifade edildi.

STRATEJİK ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla farklı stratejik alternatifleri incelediği kaydedildi. Şirket, olası senaryolar arasında tam satış, tekil birimlerin satışı veya planlanan bölünme sürecinin tamamlanması gibi seçenekleri değerlendiriyor.

SÜREÇ BELİRSİZ AMA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Warner Bros. Discovery’den yapılan açıklamada, değerlendirme süreci için herhangi bir kesin tarih veya takvim belirlenmediği vurgulandı. Ayrıca, mevcut ayrışma planı dışında değerlendirilen seçeneklerin bir satış işlemiyle sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti bulunmadığı da açıklandı.

Bu gelişme, küresel medya sektöründe büyük yankı uyandırırken, uzmanlar sürecin dijital yayıncılık rekabetinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor.