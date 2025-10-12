İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni süreçte DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve milletvekili Pervin Buldan'ın tepki çeken sözlerine gazetecilerden yanıt geldi.

DEM Partili Buldan, Medya Haber TV'de yaptığı değerlendirmede teröristbaşı Öcalan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin 3 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği son görüşmeye değinirken; Öcalan'ın, medya diline dair ciddi eleştirileri olduğunu belirtti.

"BÜTÜN BUNLARI ORTADAN KALDIRMAK İKTİDARIN GÖREVİ"

Buldan programda şu yorumda bulundu:

"Hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü ve bu çevrelerin derdinin çözüm ve barış olmadığını, hamaset ve düşmanlık olduğunu açıkça ifade etti. Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum"

GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Buldan'ın açıklaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Basın sektörünün önde gelen isimleri, Buldan'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

İşte gazetecilerin Buldan'ın tepki çeken sözlerine yanıtları:

Sözcü TV Sunucusu İpek Özbey: "Sözüm ona özgürlük istiyorlar. Açık açık gazetecileri hedef göstermek bu!"

SÖZCÜ TV Sunucusu Serap Belovacıklı: "Demokrasi isteyenlere bak sen. Kendi gibi düşünmeyene iktidar gerekeni yapsın diyor"

Tele1 yorumcusu, gazeteci Mehmet Ali Güller: "Pervin Buldan'ın özetle 'Yargı AKP’nin elinde, açılıma karşı çıkan gazetecileri sustursun' dediği o konuşması"

Gazeteci Aytunç Erkin: "Her fırsatta 'demokrasi' diyenler süreci eleştirenlerin susmasını hatta susturulmasını istiyor. hem de iktidara çağrı yaparak! demokrasiden anladıkları: biz konuşuruz siz itaat edersiniz!.."

Meltem TV Sunucusu Çiğdem Akdemir: "Dilinde bir 'Demokratikleşme' türküsü ama farklı sese, soruya, yoruma sansür istiyor.. Konuşsunlar böyle, daha çok konuşsunlar ki ağızdan çıkıversin baklalar.. Yargı medya AKP'nin elinde, gerekeni yapsın, diyor.. Olağan karşıladığı, istediği şeye bak.."

Gazeteci Zülal Kalkandelen: "Öcalan açılımı eleştiren gazetecilerden rahatsızmış! Pervin Buldan da iktidara gereğini yap diyor! Duyurun bunları, halk bilsin!"

Gazeteci Murat Ağırel: "Buyurun size demokrasi anlayışı! Basın özgür olsun ama sadece onların hoşuna giden şekilde konuşursa! Gazeteci sorgulamasın, eleştirmesin, “süreci zora sokmasın.” İstiyorlar ki gazetecilerin hepsi havuz medyasındaki şakşakçılar gibi 40 bin vatan evladının katillerini “barış güvercini” gibi sunsun. İstiyorlar ki adına “süreç” dedikleri şeyi kimse sorgulamasın, kimse eleştirmesin. Ama kusura bakmayın... Bu ülkede hâlâ sorgulayan gazeteciler var. Gerçeği eğip bükmeden, ne iktidarın ne terör örgütünün önünde diz çökmeyenler var"

Gazeteci Murat İde: "Utanmamış, RTÜK'ü göreve çağırmış.. Mesela "Terörist" demeyelim, "Katil" demeyelim, ne diyelim? RTÜK için tam bir turnusol kağıdı.. Bakalım ne yapacak.."