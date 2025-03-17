Geçen yıl haziranda Türkiye'de konser veren ve biletleri 15 dakika içinde tükenen grup Megadeth, Disturbed ile turnesi dışında Avrupa'da yalnızca İstanbul'da konser verecek.
Davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mantysaari ve gitar/vokalde Dave Mustaine'den oluşan topluluk, yeni albümlerinde yer alacak şarkıları da Türkiye'de ilk kez yorumlayacak.
Biletlerin ön satışı yarın 12.00'de başlıyor.
MEGADETH HAKKINDA
Metallica'dan ayrılan Dave Mustaine'in 1983'te Los Angeles'ta kurduğu Megadeth, 'Killing is My Business… And Business is Good!' adlı ilk albümünü 1985'te yayınladı.
Mustaine 2009'daki 'En İyi 100 Metal Gitaristi' sıralamasında birinci gösterildi. 13 kere Grammy'ye aday oldu ve 2016'da yayınladığı Dystopia albümüne ismini veren parça 'En İyi Metal Performansı' ödülü aldı.
Kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkaran grubun tüm albümleri, dünya genelinde 50 milyondan fazla satışa ulaştı.