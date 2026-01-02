İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, aralıkta megakentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde aylık artış yüzde 1.23, yıllık artış ise yüzde 37.68 oldu.

LOKANTA VE OTEL ZİRVEDE

İndekste artış oranı aralıkta, kasıma göre en yüksek yüzde 3.24 ile lokanta ve oteller harcama grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 2.93 ile sağlık harcamaları, yüzde 2.25 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2 ile ev eşyası, yüzde 1.9 ile konut, yüzde 1.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1.38 ile eğlence ve kültür harcamaları grubu izledi. Fiyatlar giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0.77, ulaştırmada yüzde 0.69 azaldı. Fiyat indeksinin belirlenmesinde lokanta ve otel harcamalarında piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

Aralıkta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 11.81 ile madenler oldu. Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 45.01, mensucatta yüzde 34.18, gıda maddelerinde yüzde 28.84 oldu.

Gözler TÜİK verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi açıklayacak. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentisi yüzde 0.55-1.24 aralığında, yıllık enflasyonun da yüzde 31’e ineceği öngörülüyor. İTO endeksi, TÜİK’in verileri için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Kasımda TÜİK aylık enflasyonu yüzde 0.87, yıllık enflasyonu da yüzde 31.07 açıkladı. İTO da kasımda aylık enflasyonu 1.19, yıllık enflasyonu ise yüzde 38.28 hesapladı.