Yaz aylarında dalga dalga gelen sıcak hava, sadece dışarıda değil, evlerimizin içinde de yaşamı zorlaştırıyor. Birçok kişi serinlemek için hemen klimalara sarılsa da, bu durum ay sonu cep yakan elektrik faturaları olarak geri dönüyor. Ancak evinizde hapsolan o bunaltıcı ısıdan kurtulmanın çok daha doğal ve maliyetsiz bir yolu var.

Uzmanlar, evlerin klima olmadan doğal yollarla nasıl serin tutulabileceğini açıklayarak, akşam saatleri için "gece havalandırması" adı verilen profesyonel bir yaklaşım öneriyor. Bu teknik, uyumadan önce yatak odalarını daha keyifli hale getirmek isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

"EVLERİMİZ ISIYI BİR PİL GİBİ DEPOLUYOR"

Birçok insan geceleri havanın soğumasına rağmen evlerin içinin neden hâlâ dayanılmaz derecede sıcak olduğunu merak eder. Uzmanlar, bu durumun ardındaki teknik nedeni şu sözlerle açıklıyor:

"Aslında hayal görmüyorsunuz. Evlerimiz ısıyı tıpkı bir pil gibi depolar. Sıcak havalarda duvarlarınız, halılarınız ve mobilyalanız gün boyunca dışarıdaki ısıyı emer. Güneş battıktan sonra ise bu ısıyı yavaş yavaş evin içine salmaya başlar. Bu yüzden evler gece yarısında bile adeta bir fırın gibi sıcak kalır."

Uzmanlar, birçok insanın ancak evdeki sıcaklık biriktikten sonra harekete geçtiği konusunda uyarıyor. Ev sahiplerinin aslında bunu baştan önlemeyi hedeflemesi gerektiğini belirten uzmanlar, sıcak bir hava dalgası tahmin edildiğinde, daha ilk sıcak günden itibaren güneş ışığının erken engellenmesi ve geceleri havalandırma yapılarak evde ısı birikmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

"GECE HAVALANDIRMASI" NASIL YAPILIR?

Modern binaların tasarımında da kullanılan bu teknik, oldukça basit bir mantığa dayanıyor: Gün boyunca ısıyı dışarıda tutmak ve gece boyunca dışarı atmak. Uzmanlar, yöntemi en verimli şekilde uygulamak için şu adımların izlenmesini tavsiye ediyor:

Sıcaklığı Kontrol Edin: Pencereleri açmadan önce mutlaka sıcaklığı kontrol edin ve dışarıdaki hava içerideki havadan daha soğuk olana kadar bekleyin. İçeride bir termometre bulundurmak veya hava durumu uygulamasından saatlik sıcaklıkları kontrol etmek faydalı olabilir; çünkü evler gün batımından çok sonra bile hâlâ çok fazla ısı tutabilir.

Hava Akımı Yaratın: Dışarıda havanın daha serin olduğundan emin olduktan sonra pencerelerinizi açın ve evin içinde güçlü bir hava akışı sağlayın.

En Doğru Zamanı Yakalayın: Özellikle gece ve gün doğmadan önce en iyi şekilde havalandırma yapın. Çünkü günün en düşük sıcaklıkları genellikle gün doğmadan hemen önce yaşanır.

Sağlık uzmanları da sıcak havalarda yaşam alanlarını serin tutmak için benzer tavsiyelerde bulunuyor. Sağlık rehberlerinde yer alan bilgilere göre, gündüzleri pencerelerin, perdelerin ve panjurların kapalı tutulması, dışarıdaki sıcaklık düştüğünde ise geceleri açılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca sıcaklık 35 derecenin altındaysa hava sirkülasyonunu hızlandırmak için elektrikli vantilatörlerin de yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar son olarak, özellikle yüksek risk altındaki kişilerin yaşadığı odaların sıcaklığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sıcak havalarda yüksek ateş, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler görüldüğünde, bunun ısı bitkinliği veya ısı çarpması olabileceği unutulmamalı ve sağlık önlemleri ihmal edilmemelidir.