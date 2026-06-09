Araştırmada domatesin içerdiği likopen ile soyada bulunan izoflavonlar bakımından zenginleştirilmiş bir içecek kullanıldı. Daha önce yapılan çalışmalarda bu bileşenlerin antioksidan ve iltihap karşıtı özelliklere sahip olabileceği belirtilmişti. Son araştırmada ise bu etkinin insanlar üzerindeki sonuçları incelendi.

DÖRT HAFTA BOYUNCA HER GÜN TÜKETTİLER

Çalışmaya obeziteye sahip 12 yetişkin katıldı. Katılımcılar dört hafta boyunca her gün belirli miktarda domates-soya içeceği tüketti. Araştırmacılar, süreç öncesinde ve sonrasında alınan kan örneklerini karşılaştırarak vücuttaki iltihaplanma düzeylerinde değişiklik olup olmadığını inceledi.

Araştırmanın sonunda, içeceği düzenli tüketen kişilerde iltihaplanmayla bağlantılı bazı değerlerin düştüğü görüldü. Bilim insanları, elde edilen sonuçların özellikle kalp hastalıkları, diyabet ve metabolik rahatsızlıklarla ilişkili kronik iltihaplanmanın azaltılması açısından umut verici olduğunu belirtti.

YENİ ÇALIŞMALAR YOLDA

Araştırmacılar, elde edilen bulguların ardından aynı içeceğin farklı sağlık sorunları üzerindeki etkilerini incelemek için yeni çalışmalar planlıyor. Özellikle iltihaplanmanın önemli rol oynadığı bazı hastalık gruplarında benzer sonuçların elde edilip edilemeyeceği araştırılacak.

Uzmanlar, tek bir içeceğin hastalıkları önlediğini ya da tedavi ettiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Ancak araştırma, doğru besin bileşenlerinin bir araya getirilmesinin vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada etkili olabileceğine işaret eden yeni veriler sunuyor.