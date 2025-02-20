Yeni yıkanmış saçların verdiği o taze his, birçok kişi için eşsizdir fakat saç bakım uzmanları, bu hissi elde ederken çoğu kişinin yanlış yıkama teknikleri kullandığını belirtiyor. Doğru ürünler ve doğru yıkama yöntemi, sadece saçın sağlıklı görünmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda özgüveninizi artırır.

Saç bakımı uzmanı Anabel Kingsley, yapılan araştırmalara göre pek çok kişinin saç tiplerine uygun ürünler kullanmadığını ve doğru yıkama tekniklerine sahip olmadığını belirtti. Araştırmalar, kadınların saçlarına yeterince özen göstermediklerini ve yanlış yöntemler kullanarak saçlarına zarar verdiklerini ortaya koyuyor.

YANLIŞ YIKAMA YÖNTEMLERİ, SAÇ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Philip Kingsley tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yarısı saçlarının yapısına uygun şampuan kullanmıyor. Ayrıca yüzde 24’ü ise hiç hedeflenmiş şampuan kullanmadığını belirtirken, birçok kadın saçlarını yalnızca 30 saniye ila bir dakika arasında şampuanlıyor. Bu süre ise uzmanların önerdiği 60 saniyelik süreyi karşılamıyor. Saç dökülmesi konusunda endişe duyan kadınlar da çoğunlukta. Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü, şampuanlamanın saç dökülmesini artırabileceğinden endişeleniyor. Ancak bu düşünce yanlış, şampuanlama saçın dökülmesine neden olmaz aksine saç derisini sağlıklı tutmak için gereklidir.

SAÇ DERİSİNİ TEMİZLEMEK ÖNEMLİ

Saç bakımı uzmanı Anabel Kingsley, saç yıkarken doğru yöntemlerin önemine dikkat çekiyor. Kingsley, "Saçınızı yıkadıktan sonra cansız ve kontrol edilemez hissediyorsanız, büyük ihtimalle yanlış ürünleri kullanıyorsunuz demektir. Saç kremi, kafa derisinden uzak tutulmalı ve sadece saçın boy ve uçlarına uygulanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, şampuanın saç derisini temizlemek amacıyla kullanılması gerektiğini belirten Kingsley, saçın üst kısmına yoğun şekilde şampuan uygulamanın saçın dolaşmasına neden olabileceğini söyledi. Şampuanın uzunluk boyunca akmasına izin verilmesi, günlük kirin temizlenmesi için yeterli olacaktır. Ayrıca Anabel Kingsley, saç derisinin de yüz cildimiz gibi düzenli bakım gerektirdiğini vurgularken, "Saç derisini temizlemek ve bakımını yapmak, günlük yüz temizliğiniz kadar önemlidir. Bu yüzden saç derinizi göz ardı etmeyin" dedi.

ŞAMPUANIN FAZLASI SAÇLARA ZARARLI

Fazla şampuan kullanmanın saçların donuklaşmasına yol açabileceğine dikkat çeken Kingsley, şampuan miktarının bir madeni para büyüklüğünde olması gerektiğini belirtiyor. Köpüğü artırmak için su eklenmesi gerektiğini de ekliyor. Saç derisinin hala yağlı hissettirdiği durumlarda, düzenli yıkama gerektiği konusunda uyarıyor.