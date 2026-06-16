Saç derisindeki kuruluk, yağlanma, stres ve bazı mantar türlerinin çoğalması kepeğin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle yalnızca saçları yıkamak her zaman sorunu çözmeyebiliyor.

UZMANLAR ÇAY AĞACI YAĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, doğal antiseptik özellikleriyle bilinen çay ağacı yağının kepek belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bazı araştırmalar, çay ağacı yağı içeren ürünlerin saç derisindeki kaşıntı ve pullanmayı azaltabildiğini gösteriyor.

Uzmanlar, çay ağacı yağının doğrudan saç derisine uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Bunun yerine birkaç damla çay ağacı yağı, kullanılan şampuana eklenerek veya taşıyıcı bir yağla seyreltilerek kullanılabiliyor. Uzmanlara göre haftada birkaç kez uygulanan bu yöntem, saç derisindeki kaşıntı ve pullanmanın azalmasına yardımcı olabiliyor.

Aloe vera da kepekle mücadelede öne çıkan doğal yöntemlerden biri olarak gösteriliyor. Nemlendirici özellikleri sayesinde saç derisinin kurumasını önlemeye yardımcı olan aloe vera, düzenli kullanımda tahrişi azaltabiliyor.

SAÇ DERİSİNİN NEM DENGESİ ÖNEMLİ

Uzmanlara göre aşırı sıcak suyla duş almak ve saçları sık sık sert kimyasallar içeren ürünlerle yıkamak kepek sorununu artırabiliyor. Saç derisinin doğal nem dengesini korumak ve uygun şampuan tercih etmek, kepek oluşumunu azaltmada önemli rol oynuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, uzun süre devam eden veya şiddetli kaşıntıyla birlikte görülen kepek problemlerinde dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bazı durumlarda kepek benzeri belirtiler egzama veya farklı cilt hastalıklarının habercisi olabiliyor.