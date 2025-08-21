Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir programda kebap tüketimine “yeşil ışık” yakan Karatay, asıl tehlikenin yağ değil, şekere dönüşen karbonhidratlar olduğunu vurguladı.

“YAĞ DEĞİL, ŞEKER HASTALIK YAPIYOR”

Karatay’a göre ekmek, pirinç, patates, makarna ve tatlılar vücuda girdiğinde kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu da pankreastan fazla miktarda insülin salgılanmasına neden oluyor. Karatay, “Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri karbonhidrat olarak alıyorsunuz, onlar da vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu yüzden şişmanlıyor” diyerek, yağın değil şekerin asıl tehlike olduğunu belirtti.

“YAĞ YİYEREK KİLO VEREBİLİRSİNİZ”

Karatay, sağlıklı yağların vücutta birikmediğini, aksine enerji kaynağı olarak kullanıldığını ifade etti. “Yağ sizi acıktırmaz, uzun süre tok tutar. Sağlıklı yağ yiyerek birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz” dedi. Ayrıca 30-40 yıl öncesine dayanan kalori hesabı mantığının artık geçerliliğini yitirdiğini de sözlerine ekledi.

ŞEKER HASTALIĞI GENETİK DEĞİL

Şeker hastalığının genetik olmadığını, aşırı şeker tüketiminin sonucu olduğunu söyleyen Karatay, “Aynı ailede görülmesinin nedeni, aynı beslenme alışkanlıklarının devam etmesidir” açıklamasında bulundu.

“KEBAP SERBEST, AMA YANINDA EKMEK YOK”

Adana’da kebap tüketimine dair soruya yanıt veren Karatay, “İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest ama yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz” diyerek karbonhidrat uyarısını yineledi.