Sağlıklı beslenme dünyasında "ekmek tüketilmeli mi, tüketilmemeli mi?" tartışmaları sürerken, uzmanlardan ezber bozan bir açıklama geldi. Yüksek tansiyon ile mücadele edenler ve sağlıklı yaşamı hedefleyenler için en ideal ekmek türünün "Filizlenmiş Tam Tahıllı Ekmek" olduğu açıklandı.

BEYAZ EKMEĞİN SESSİZ TEHLİKESİNE KARŞI BİR SEÇENEK

Geleneksel beyaz ekmek, işlenme sürecinde liflerinden ve minerallerinden arındığı için kan şekerini hızla yükseltip tansiyon dengesini bozabiliyor. Ancak filizlenmiş tam tahıllardan yapılan ekmekler, rafine beyaz una kıyasla bambaşka bir besin profili sunuyor.

Beslenme uzmanları, tahıllarda bulunan doğal lifin kan damarı fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve kilo kontrolüne yardımcı olarak doğrudan kan basıncını düşürdüğünü vurguladı.

İŞTE DİĞERLERİNDEN AYIRAN 3 FARK

Uzmanlar, filizlenmiş tam tahıllı ekmeğin diğer ekmek türlerine göre neden daha "tansiyon dostu" olduğunu şu maddelerle açıkladı:

- Düşük Sodyum, Yüksek Magnezyum: Birçok paketli ekmek türü gizli bir tuz (sodyum) kaynağıyken, filizlenmiş ekmekler genellikle daha düşük sodyum içeriyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek magnezyum, damarların gevşemesine yardımcı oluyor.

- Lif Bombası: Uzman Vicki Klimantiris, "Bir dilim ekmek en az 3-5 gram lif içermeli" kuralını hatırlatıyor. Filizlenmiş ekmekler bu oranı fazlasıyla karşılarken, beyaz ekmekte bu oran yok denecek kadar az.

- Düşük Glisemik İndeks: Kan şekerini aniden fırlatmayan bu ekmek türü, uzun süre tokluk hissi sağlayarak tansiyonu tetikleyen fazla kilo alımının da önüne geçiyor.

ETİKET OKUMAYA DİKKAT

Tansiyon sorunu yaşayan erkeklerin günde 38 gram, kadınların ise 28 gram lif alması gerektiğini belirten uzmanlar, tüketicileri uyarırken, "Market raflarındaki ekmeklerin üzerindeki lif ve sodyum oranlarını mutlaka kontrol edin. Gerçek bir tansiyon dostu ekmek, düşük sodyum ve yüksek lif içermelidir" ifadelerine yer verdi.