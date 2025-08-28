Wi-Fi teknolojisi, artık yalnızca internet bağlantısı için değil, insan vücudunu tanımlamak için de kullanılabiliyor. Geliştirilen WhoFi sistemi, Wi-Fi sinyallerinin insan bedeni üzerindeki etkileşimlerini analiz ederek her birey için benzersiz bir “işaret” oluşturuyor.

PARMAK İZİ GİBİ BENZERSİZ SİNYAL

Her insanın parmak izi nasıl farklıysa, WhoFi de her bedene özgü bir sinyal tanımlıyor. Böylece sistem, bir kişiyi yalnızca bulunduğu ortamda değil, farklı bir yerde yeniden gördüğünde de tanıyabiliyor. Wi-Fi sinyalleriyle bina haritaları çıkarmak uzun süredir bilinse de, bu teknolojinin insan vücudunu tanıyabilmesi ilk kez mümkün hale geldi.

GÜVENLİKTE YENİ BİR ÇAĞ MI?

Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle güvenlik alanında devrim yaratabilir. Kalabalık ortamlarda kimlik tespiti, güvenlik güçleri için çok daha kolay hale gelecek. Toplu alanlarda dolaşan kişilerin kimliklerinin anında belirlenmesi mümkün olabilecek.

Ancak sistemin bu kadar güçlü olması, beraberinde tartışmaları da getiriyor. Otoriter rejimlerde veya denetimsiz kullanımlarda, insanların her an izlenebilmesi mahremiyet ihlali riskini artırıyor. Teknolojinin özgürlükleri kısıtlamak için kullanılabileceği yönündeki endişeler giderek büyüyor.

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ

WhoFi’nin gelecekte nasıl kullanılacağı merak konusu. Bir yanda güvenlikte yeni imkanlar sunarken, diğer yanda bireylerin özel hayatını tehdit eden bir izleme aracına dönüşme ihtimali, bu teknolojiyi şimdiden tartışmaların merkezine taşıdı.