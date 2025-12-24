Uzmanlar, özellikle yılbaşı döneminde kullanılan hediye paketleme kağıtlarının çevre üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Ortalama bir çocuğun yılbaşı ağacının altında 10 ila 15 hediye bulduğu ve bu hediyelerin büyük bölümünün ayrı ayrı paketlendiği belirtiliyor. Bu durum, her yıl 100 milyondan fazla rulo hediye kağıdının tüketilmesine yol açıyor. Bu miktar, yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesine ve yılbaşı sonrası çöplüklere gönderilen üç buçuk siyah çöp poşeti dolusu ambalaj atığına denk geliyor.

Carrick Signs Printers yetkilileri, hediye kağıtlarının geri dönüştürülebilir olup olmadığını anlamanın oldukça basit bir yolu olduğunu belirtiyor. Şirketten Mandy Roscoe, "Buruşturma testi" adı verilen pratik yöntemle kağıdın geri dönüşüme uygunluğunun anlaşılabileceğini söylüyor.

BU YIL DAHA AZ ATIK ÜRETMEK İSYENLERE ALTERNATİFLER

Roscoe'ya göre kağıt top haline getirildiğinde buruşuk şekilde kalıyorsa, genellikle sim içermediği sürece geri dönüştürülebiliyor. Ancak kağıt eski haline dönüyorsa, içinde plastik veya folyo bulunduğu için geri dönüşüm için uygun olmuyor. Uzmanlar ayrıca, geri dönüşüm öncesinde kağıt üzerindeki bant, etiket, kurdele ve fiyonk gibi plastik detayların mutlaka çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Bu yıl da daha az atık üretmek isteyenler için alternatifler de önerilmekte. Sim ve folyo içermeyen, sade kağıtlar hem daha kolay geri dönüştürülebiliyor hem de şık bir görünüm sunuyor. Kahverengi ambalaj kağıdı ise hem çevre dostu hem de ip veya kurdele gibi küçük dokunuşlarla kişiselleştirilebilen pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER DOĞAYI KORUYOR

Daha radikal bir çözüm arayanlar içinse hediye kağıdını tamamen devre dışı bırakmak mümkün. Uzmanlar, hediyeleri çorap içinde sunmanın hem ek bir sürpriz etkisi yarattığını hem de kağıt israfını sıfıra indirdiğini belirtiyor. Üstelik bu çoraplar her yıl yeniden kullanılabiliyor.

Uzmanlara göre, küçük değişikliklerle yılbaşı coşkusunu korurken doğaya verilen zararı azaltmak mümkün.