Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin arkasındaki nedenler gündemdeki yerini korurken CHP'li Tezcan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı Silivri Cezaevi'nde CHP'li Tezcan ile konuştu.

Kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" serisinde yayınlanan röportajda Altaylı,Çerçioğlu'nun kararının altında CHP'li Tezcan'a 'kızgınlığı' olup olmadığı iddiasını yöneltirken; Tezcan da Çerçioğlu ile ilişkisini şu sözlerle anlattı:

"BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU DESTEKLEDİ"

“Ben Özlem Hanım’ı ilk kez 2002 yılında Önder Sav‘ın odasında, adaylık başvurusu yapmaya geldiğinde gördüm. Ben o zaman Kuşadası ilçe başkanıydım. Hiç tanımıyordum, Aydın’dan adaylık başvurusu yaptığını öğrenince şaşırdım. Çünkü hiç tanımıyordum. O seçimde listeden 4. sıraya koyuldu. Ben de destek verdim.

Her zaman da bu desteğim sürdü ama zaten gerek Deniz Baykal gerekse Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hep genel başkanlar destekledi, hatta şımarık bile diyebilirim. Bir buçuk dönem milletvekilliğinden sonra belediye başkanlığına geçti. Orada da genel merkezden, genel başkanlardan hep tolerans gördü. Çok kontrolcüydü; her şeyi kendi belirler, ilçeleri, ildeki parti yönetimini kendi oluşturmak isterdi. Öyle ki tüm başkanlarla kavga etti. Hep sorun yaşadı"

MESELE İZMİR RÜYASIYMIŞ!

Tezcan Çerçioğlu-CHP krizinde yaşananları ise şu sözlerle aktardı:

“Aslında sorun, Çerçioğlu’nun İzmir Büyükşehir adayı olma arzusu ile başladı. Kendisi İzmir adayı olursa Aydın’ı kim alır diye sorduk kendisine. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner’in adını verdi. Biz de Aydın’da bir anket yaptık ve Ömer Güner’in Aydın’ı rahatça alabileceğini gördük. Çerçioğlu da bir anket yaptırmış, o da aynı sonuca ulaşmış. Fakat Özlem Çerçioğlu İzmir’e aday olamadı. İzmir, kendi içinden birini istedi. Bunun üzerine Çerçioğlu Aydın’a aday oldu ve kazandı. Ancak kendi yerine önerdiği ve geçinebildiği tek ilçe başkanı olan Ömer Güner’i kıskanmaya onunla geçinememeye başladı.

Öyle ki, kampanya sırasında bilbordlarını söktürdü, ortak projeleri durdurdu. Hatta Kuşadası’nda İYİ Parti adayını destekledi alttan alta. Bazı plajları birlikte işletirdi Büyükşehir ve Kuşadası. Oralardan söktü attı.”

"KENDİNDEN EMİNSEN PARTİ OLARAK ARKANDA DURURUZ"

CHP'li Tezcan Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişine ilişkin, “Bunlardan gitmedi zaten. Birkaç ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde de Aziz İhsan Aktaş’ın işbirliği yaptığı ve bunlarla ilgili incelemeler olduğu bilgisi geldi. Kendisine soruldu, doğruydu. Aziz İhsan Aktaş’la iş yapmıştı belediye. Tedirgindi. Bir şey yoksa tedirgin olmamasını söyledi parti. Gökan Zeybek gitti ‘Kendinden eminsen biz parti olarak arkanda dururuz, merak etme’ dedi" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Ancak panikledi. Muhtemeldir ki bir şey vardı. Sonra telefonlarını genel merkeze kapadı. İçerdeki arkadaşlara baskı yapmaya, partiden istifaya zorlamaya başladığını öğrendik. Kendisini milletvekili yapan, eski Aydın İl Başkanı’nın oğlunu bile partiden istifaya zorladı.”

"İDDİALARI DUYUNCA PARTİDEN ATMALIYDIK"

Altaylı'nın “Peki Özlem Çerçioğlu ile ilgili bir pişmanlığınız var mı?” sorusuna ise Tezcan şu sözlerle karşılık verdi:

“Kimseyi bir görevde bu kadar uzun tutmamak lazım, en büyük yanlış bu. Bir diğer pişmanlık ise, bu iddiaları duyduğumuzda kendisine sormak yerine parti olarak araştırmalı ve iddialarla ilgili bir şey bulursak biz onu partiden atmalıydık”