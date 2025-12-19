Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bulunan insansız hava aracıyla (İHA) ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Söz konusu İHA’nın iki gün önce düştüğü ancak yeni fark edildiği belirlenirken, aracın köylüler tarafından bulunduğu anlara Sözcü TV ulaştı.

Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan, İHA'nın bulunduğu alanda son bilgileri aktardı. Bayhan burada olayın görgü tanıklarıyla da konuştu.

Olayın tanığı İsmail Bayhan, Sözcü TV'de "Serdar Cebe ile Ana Haber"e yaptığı açıklamada İHA'nın olduğu arazinin altında bahçesi olduğunu ifade etti.

Bayhan şunları söyledi:

"Bahçeme gidiyordum, işime gidiyordum. Ceviz bahçem var. Oraya daha yarısına varmadan bir ses geldi. Havaya doğru baktım. Zaten fazla yüksekte değildi.

10 metre ya da 15 metre yukarıdaydı. İstersen baltayla önüme sallasan, belki de vurabilirdim yani. Ondan sonra biraz daha gitti. Benimle düştüğü yer arası yaklaşık 100 metreydi, belki 150 metre.

Orada araziden geçti, araziden sonra orman var, yüksek ama fazla da yüksek değil. Zaten dedim ki, “Bu muhakkak buraya çarpacak.” Hakikaten de çarptı.

Dallara çarptı, düştü aşağı, yere çakıldı. Ondan sonra ben çıktım, baktım ama korktum. Cihazdan korktum, bomba falan olabilir diye. Hiç yanaşmadım. Tekrar indim bahçeme.

Bahçemle olay yeri arası yaklaşık 200 metre. Cihazın yanına indiğimde çalışmıyordu. Pervaneler falan dönmüyordu ama cihazdan ses geliyordu. O sesten korktum. “Patlar falan” diye düşündüm, yanaşmadım. Kaçtım aşağı, tarlaya gittim.

3–4 saat, hatta 5–6 saat tarlada çalıştım. Akşam eve gelirken tekrar uğradım, baktım; aynı yerde duruyordu ama bu sefer ses yoktu. Geldim eve, yattım.

Sonra iki gün daha aynı tarlaya gidip geldim, cihaza da bakıyordum. En son cuma günü dedim ki, “Bu iş böyle olmayacak.” Herhalde harita makinesidir ya da orman dairesinin kullandığı bir şeydir diye düşündüm. Kimseye haber vermedim.

En sonunda bıktım. Muhtara, “Burada bir cihaz düştü, buna bir bakalım. Jandarmaya mı bildiririz, ne yaparız?” dedim. Tamam dedi. Muhtarla beraber gittik, muhtar jandarmaya haber verdi. Allah’tan geldiler, baktılar. Ondan sonra hala da uğraşılıyor."

Muhtar İsmail Bey ise şunları aktardı:

"Biz hemen jandarma birimlerine haber verdik. Bizden fotoğraf istediler. Olay yerine gidip fotoğrafları çektik ve jandarmaya gönderdik.

Jandarma, istihbarat, bomba imha ekipleri ve uzman ekipler geldiler. Önce bomba var mı diye inceleme yaptılar. Bir-iki saatlik incelemeden sonra bunun sadece keşif amaçlı bir Rus insansız hava aracı olduğu belirlendi. Daha sonra paketleyip merkeze götürdüler."