Kola denince çoğumuzun aklına buz gibi bir içecek gelir ama uzmanlara göre bu gazlı içecek, yalnızca içmek için değil, evdeki birçok temizlik sorununu çözmek için de kullanılabiliyor. İçeriğindeki asit ve karbonat bileşenleri sayesinde kola, pas, yağ, kireç ve yanık lekeleriyle savaşta beklenmedik kadar etkili.

1. YANMIŞ TENCERELERİ TEMİZLİYOR

Yemek taşınca tencerenin dibinde kalan o kararmış lekeler artık kabus olmaktan çıkıyor. Bir miktar kolayı tencereye döküp 15–20 dakika bekletin, ardından süngerle silin. Kolanın içeriğindeki fosforik asit, yanıkları yumuşatarak kolayca çıkmasını sağlıyor.

2. TUVALET VE LAVABOLARI PARLATIYOR

Bir bardak kolayı klozete veya lavaboya dökün, 1 saat bekletin, ardından fırçalayın. Asidik yapısı sayesinde kireç ve sabun kalıntılarını çözüyor, kötü kokuları gideriyor. Kimyasal deterjanlara göre çok daha pratik ve ekonomik bir yöntem.

3. PASLI YÜZEYLERİ YENİ GİBİ YAPIYOR

Paslanan metal aletler, anahtarlar veya bozuk paralar… Hepsini birkaç saat kolanın içinde bekletin, ardından temiz suyla durulayın. Kola içindeki bileşenler pası çözüp yüzeyi parlatıyor.

4. KIYAFETLERDEKİ YAĞ LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ

Kıyafetlerdeki zorlu yağ lekelerini çıkarmak için lekenin üzerine az miktarda kola dökün, 10 dakika bekletin. Sonra çamaşır makinesine atın.

Kola, yağ moleküllerini parçaladığı için leke kumaştan kolayca ayrılıyor.

5. ARABA CAMLARINI VE JANTLARI PARLATIYOR

Kola, oto cam ve jant temizliğinde de işe yarıyor. Bir beze dökün, yüzeyi silin, ardından suyla durulayın. Hem kirleri söker hem de jantlara parlaklık verir.

UZMANLAR UYARDI: DİKKATLİ KULLANILMALI

Ev bakım uzmanı Dr. Helen Murphy, “Kola temizlikte işe yarıyor ama asit oranı yüksek olduğu için dikkatli kullanılmalı. Her uygulamadan sonra mutlaka suyla durulama yapılmalı” dedi.