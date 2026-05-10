Perakende uzmanları, kırmızı rengin dikkat çekici yapısı nedeniyle alışveriş alanlarında sık tercih edildiğini belirtiyor. Kırmızı sepetlerin müşterinin zihninde 'hızlı alışveriş' hissi oluşturduğu ancak market içinde dolaşma süresi uzadıkça plansız ürün alımının artabildiği ifade ediliyor.

SEPETLERİN BOYUTU DA ÖZEL OLARAK SEÇİLİYOR

Uzmanlara göre marketlerde kullanılan alışveriş sepetlerinin boyutu da rastgele belirlenmiyor. Küçük görünen sepetlerin zamanla ağırlaşması nedeniyle müşterilerin daha büyük sepet ya da alışveriş arabasına yöneldiği belirtiliyor. Bunun da alışveriş miktarını artırabildiği aktarılıyor.

Bazı marketlerde son yıllarda sepet boyutlarının büyütülmesinin nedeni de bu stratejiyle ilişkilendiriliyor. Araştırmalara göre daha büyük sepet kullanan müşteriler ortalama olarak daha fazla ürün satın alabiliyor.

MARKETLERDEKİ GİZLİ STRATEJİLER

Uzmanlar, marketlerde yalnızca sepetlerin değil müzik seçimi, ürün dizilimi ve koridor yapısının da alışveriş davranışını etkileyebildiğini söylüyor. Özellikle giriş bölümlerinde yer alan kampanya ürünlerinin müşterilerin mağaza içinde daha uzun süre kalmasını sağlayabildiği belirtiliyor.