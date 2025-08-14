Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Kişisel Youtube kanalında, "YORUMLAYAMIYOR" serisine gönderdiği not okunan Altaylı CHP lideri Özel'e komisyonu sordu.

"Özgür Özel'e komisyonun başarısız olma ihtimalini hesaba katıp katmadığını soruyorum" diyen Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

"KOMİSYON BAŞARISIZ OLURSA ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR"

"Özel bunu olmaması için her türlü yolu denemek istediğini izlenimini uyandırıyor bende. Sanki bu konuda Bahçeli ve İbrahim Kalın'a bir miktar kredi veriyor diye anlıyorum. Ne var ki sonuçta onların da üzerinde bir otorite var ve komisyon istenen sonuçları vermeyebilir. Israr ediyorum. Özel, "bu toplumda büyük bir hayal yaratır ve erken seçimin kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir diyor" ki bu fikri ben de paylaşıyorum.

"BELEDİYE MECLİSİ'Nİ DE AKP'YE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bir diğer sorum Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçip geçmeyeceği. Geçiyor ve belediye meclisini de AKP'ye geçirmeye çalışıyor. Nazilli ve Koçarlı'yı çok zorlamış. Nazilli başkanı geçmiyor ama Özlem Hanım geçiyor. Peki niye soruyorum.

Çok utanç verici değil mi? Nesiller boyu unutulmayacak bir utanç. Anlatıyor. Özlem Hanım uzun zamandır tehdit altındaydı. Hem yargı kullanılarak siyasi hem de ekonomik.

Çerçioğlu'nun kocasının bir şirketi var. Borsaya kote büyük bir şirket.

Bu şirketin üzerine geliyorlardı. Şirket zorda. Özlem Hanım'a hem bu şirket üzerinden baskı yapıyorlar hem de kendi dosyaları üzerinden. AK Parti'ye geçerse kocasının şirketini kurtarma sözü almış.

Kendisinin üzerinde ise yıllardır sallandıkları kendi söylemiyle 20-23 dosya varmış. Hepsi Aziz İhsan Aktaş'la ilgili. Diğer belediye başkanlarımızdan farklı olarak eskiden beri Aziz İhsan Aktaş'la çalışmış ve bunlarla tehdit etmişler"

NE OLMUŞTU?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bugün AKP'ye geçeceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gençlik kolları üzerinden "Aydın" göndermesi yaparken CHP lideri Özgür Özel de dün iddiaları doğruladı.

Çerçioğlu'nun beraberinde Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte AKP'nin 24. kuruluş yıldönümü etkinliğinde partiye katılacağı belirtiliyor.

2024 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP 56 sandalye kazanırken AKP 19, MHP 6 ve İYİ Parti 2 sandalye kazanmıştı.

Çerçioğlu'yla beraber belediye meclisinin de Cumhur İttifakı'na geçmesi için 16 üyenin istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıca Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağına yönelik haberlerin dolaşıma girmesinin ardından, Özlem Çerçioğlu'nun sanayicisi eşi Ercan Çerçioğlu'nun sahibi olduğu ve borsada işlem gören Jantsa hisseleri hızla yükselişe geçti.