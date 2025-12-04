Geçtiğimiz günlerde Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile'nin gala gecesi düzelenmiş, galaya ise Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in 'yer kapmaca' görüntüleri damga vurmuştu. Kaya'nın da yaptırdığı dişler sahnede olay olmuştu. 6 yıllık evliliklerinde ilk kez aynı projede yer Hazal Kaya ile Ali Atay'ın mutluluğu da geceye dama vurmuştu. Tüm bunlar yaşanırken asıl bomba ise Ali Atay’ın final bölümüne dair yaptığı açıklamaydı.

Kadrosu ve entrika dolu hikayesiyle ilk bölümden büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizide Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Melisa Döngel ve Ercan Kesal gibi dev isimler yer alıyor. Dizi, 'Basmacı Ailesi'nin güçlü ve bol sürprizli dünyasını anlatıyor.

GALAYA DAMGA VURDULAR

Galada Ali Atay ile Hazal Kaya'nın enerjisi de dikkatlerden kaçmadı. Soruları yanıtlayan çift asıl bombayı dizinin bestesine dair yaptı. Atay, dizinin final bölümünde çalan bestenin oğulları Fikret Ali’nin bestesi olduğunu açıkladı.

ASIL BOMBA HABERİ ALİ ATAY VERDİ

'Aslında bunu söyleyecektim ama' diyerek açıklayan Atay, "8. bölümde, yani final bölümünün final sahnesinde büyük bir düello var. Orada çalan şarkı benim oğlumun bestesi. Melodiler uyduruyordu küçük küçük, biz de düzenledik. O kadar yakıştı ki… Fikonun adını da yazdık. ‘Teşekkürler Fikret Ali Atay’ diye. Bu benim için inanılmaz romantik. Çocuğuma bırakacağım mükemmel bir hediye gibi." dedi.

Atay'ın bu açıklamasından sonra Hazal Kaya'nın gururlu halleri de dikkatlerden kaçmadı.