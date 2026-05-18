ABD’deki Maryland Üniversitesi İleri Yaşam Döngüsü Mühendisliği Merkezi’nde yapılan testlerde USB kablolarına germe, ezme, sürekli takıp çıkarma ve bükme işlemleri uygulandı. Araştırmacılar, özellikle kablonun fiş kısmına yakın bölgenin en hızlı yıpranan nokta olduğunu belirledi.

ASIL SORUN KABLOYU ÇEKİŞTİRMEK

Uzmanlara göre kullanıcıların yaptığı en büyük hata, kabloyu fiş kısmından değil doğrudan kablonun kendisinden çekmek. Bu durum zamanla iç tellerde kırılmaya ve bağlantı sorunlarına yol açıyor.

Araştırmada ayrıca telefonu şarjdayken kullanmanın ve kabloyu sürekli keskin açıyla bükmenin de ömrü ciddi şekilde azalttığı belirtildi. Özellikle kısa kablolarda gerilimin çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

ÖMRÜNÜ 4 KAT UZATABİLİRSİNİZ

Uzmanlar, şarj kablolarının ömrünü uzatmak için bazı basit alışkanlıkların yeterli olduğunu söylüyor. Bunlar arasında:

-kabloyu çekerek çıkarmamak,

-fiş kısmını zorlamamak,

-keskin şekilde katlamamak,

-şarj sırasında telefonu kabloyu gerecek şekilde kullanmamak yer alıyor.

Araştırmaya göre doğru kullanım alışkanlıklarıyla bir şarj kablosunun kullanım ömrü birkaç kat artırılabiliyor. Bazı teknik güçlendirme yöntemleriyle bu sürenin daha da uzatılabildiği belirtiliyor.