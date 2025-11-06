Meghan Markle, Hollywood ile vedalaşmasının ardından geçen 8 yıldan sonra setlere geri dönüyor. Yeni filminin ne zaman vizyona gireceği belli oldu.

The Sun'a göre Düşes Meghan Markle, Amazon Studios tarafından üretilen yeni film (Yakın Arkadaşlar) "Close Friends"te rol alıyor. Kaliforniya'da çekilen filmde Meghan'ın yanı sıra Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid ve Henry Golding de rol alıyor. Yapıma yakın bir kaynağın açıkladığı üzere, film, Santa Barbara'ya yaptıkları bir gezi sırasında ünlü bir çiftle tanışan bir çiftin samimi hikayesini konu alıyor. Bu aynı zamanda Meghan'ın hayatıyla sembolik bir bağ kuruyor çünkü Meghan ve Prens Harry, iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Montecito'da yaşıyor.

People dergisine konuşan başka bir kaynak ise "Meghan'ın küçük bir rolü var ama sette çok sıcakkanlı ve ulaşılabilirdi. Herkesi selamladı ve o dünyaya geri döndüğü için ne kadar mutlu olduğunu hepimize gösterdi" dedi.

SUIT'TEN 100. BÖLÜMDE AYRILDI

Bu düşesin sekiz yıl aradan sonra ilk oyunculuk deneyimi. Meghan, 2017'de stajyer avukat Rachel Zane rolünü canlandırdığı popüler dizi "Suits"ten, Prens Harry ile nişanlandığını duyurduktan sonra ayrıldı. O dönemde BBC'ye verdiği bir röportajda Meghan, "Bunu bir kariyer molası olarak değil, bir değişiklik olarak görüyorum. Dizide yedi yıl çalıştım, 100. bölüme geldiğimde o dönemi kapattığımı hissettim. Şimdi Harry ile yeni bir dönemin zamanı." demişti.

'MEGHAN İÇİN BÜYÜK BİR AN'

Amazon Studios'a yakın kaynaklara göre Meghan, çok sayıda teklif aldı, ancak bu proje kendisini gerçekten "iyi hissettirdi." The Sun'a konuşan bir kaynak, rolü "Meghan için büyük bir an ve oyunculuğa, gerçekten yapmayı sevdiği şeye dönüşü" olarak nitelendirdi.

Eşi Prens Harry'nin ise Meghan'ın tekrar oyunculuğa başlama kararını çok desteklediği söyleniyor. Çiftin yakın bir arkadaşı, "Harry çok destekleyici ve Meghan'ın sadece kendi istediğini yapmasını istiyor" dedi. 2026'da vizyona girecek olan "Close Friends" filmi, mizah, şöhret ve gözlemsel bir dostluk öyküsünün karışımı. Meghan Markle filme onu ünlü yapan mesleğe, bu sefer deneyim, özgürlük ve kendi seçtiği bir hayat bölümüyle geri dönecek.

Çekimler şu sıralar Los Angeles çevresinde devam ediyor. Jason Orley’nin yönettiği film, Isaac Aptaker’ın kaleme aldığı bir senaryoya dayanıyor. Aptaker ve Elizabeth Berger, yapımcılığını üstlendikleri bu filmle Amazon MGM için daha önce birlikte çalıştıkları romantik komedi "I Want You Back"in ardından yeniden bir araya geliyor.

Meghan Markle, "Suits" dizisi dışında, ayrıca "Horrible Bosses" ve "Remember Me" gibi filmlerde rol almıştı. Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra Netflix ile anlaşan Markle, kendi yapım şirketi Archewell Productions aracılığıyla "Polo" ve "Live to Lead" gibi belgesel dizilere imza attı. Ayrıca kendi yaşam tarzı programı "With Love, Meghan"ın ikinci sezonu bu yaz yayınlanmıştı.

***People, The Sun