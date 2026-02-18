Serkan Çayoğlu’nun başrolünü üstlendiği dizinin 69. bölümünde ekrana gelen "gerdek gecesi" kurgusu, izleyicilerden ve tarihçilerden sert eleştiriler aldı. Özellikle saray yaşamı ve harem kurallarına dair sunulan görsellik, tarihi gerçeklikle bağdaşmadığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtuldu.

TARİHÇİ AHMET ŞİMŞİRGİL’DEN SERT TEPKİ

Dizideki tartışmalı sahneye en sert eleştiri ise tarihçi ve akademisyen Ahmet Şimşirgil’den geldi. Yapımı adeta topa tutan Şimşirgil, sahnede resmedilen harem hayatının tamamen hayal ürünü olduğunu ve tarihi değerleri zedelediğini savundu.

Saray geleneklerinin hiçe sayıldığını belirten Şimşirgil, "Bu mudur Osmanlı haremi? Siz ‘harem’ kelimesinin anlamını bile bilmiyor musunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"REZALET VE KEPAZELİK"

Şimşirgil, özellikle harem ağalarının padişah ve eşinin yanında tasvir edilmesini "rezalet" olarak nitelendirdi. Saraydaki protokol kurallarını hatırlatan tarihçi, "O sarayda harem ağalarının nereye kadar gidebildiğini bilmiyor musunuz? Padişah hanımı yanında, harem ağasına 'gel' diyecek! Kepazelik" ifadelerini kullandı.

SARAYDA DENGELER VE GİZLİ OYUNLAR

Tartışmaların gölgesinde devam eden dizinin son bölümünde ise Sultan Mehmed, sınırları aşacak büyük bir seferin hazırlıklarını sürdürüyor. Mahmud Paşa’nın divana dönüşü saraydaki dengeleri sarsarken, Ragusa Prensesi Rose ile yapılan siyasi evlilik hanedan içindeki gerilimi doruğa çıkarıyor.