24 Ocak 1993'te bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ile Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlarının da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti içeren ve kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen davanın bir sonraki duruşması 12 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.



DW Türkçe’de yer alan habere göre Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 16 Ocak'ta yapılan bir önceki duruşmasında Mumcu ailesinin avukatı Turgut Kazan, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağır’ın tanık olarak dinlenmesini talep etmiş ve bu talep kabul edilmişti. Ancak Mehmet Ağar, "adresinde bulunamadığı" için tebligatın kendisine ulaştırılamadığı ve geri döndüğü öğrenildi. Bu nedenle Mehmet Ağar'ın tanık olarak duruşmaya gelmesinin beklenmediği ifade edildi.

HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI VERİLEBİLİR

Mahkeme kararıyla Mehmet Ağar hakkında "zorla getirme" kararı da verilebilir. Ağar, 2009 yılında yargılandığı Susurluk kazasıyla ilişkili davada mahkemeye gitmemesi üzerine zorla getirme kararı çıkmıştı.

MUMCU AİLESİ TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davasında Mumcu ailesi, 24 Mayıs 2024’te dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye talepte bulunmuştu. Ayrıca soruşturmayı genişletme talebinde sanık Oğuz Demir’in yakalanması konusunda Şükran Güldal Mumcu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan randevu talep edilmiş ve yapılan görüşmede Oğuz Demir'le ilgili arama kaydı da hatırlatılarak bilgi istenmişti.









