İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy hakkında verilen tanık ifadeleri ortaya çıktı.



Onlar TV yayınında konuşan Barış Terkoğlu, tanık ifadelerinde Ersoy hakkında şimdiye kadar hiç dile getirilmeyen iddialara yer verdi.

Ersoy hakkında ortaya atılan iddialar şu şekilde:



'MAAŞI DIŞINDA ELDE ETTİĞİ GELİRİ YAYINLARA ÇIKARILAN AVUKATA AKTARDI'



Mehmet Akif’in, maaşı dışında elde ettiği kaynağı belirsiz paraları Serkan Topel’e verdiğini; Topel’in de bu paraları değerlendirdiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy, HaberTürk vasıtasıyla Serkan Topel’i güçlendiriyordu. Bu arkadaşlıkla birlikte Serkan Topel, HaberTürk kanalında müdavim bir isim hâline geldi. Serkan Topel, HaberTürk’ü kullanarak sevmediği kişilerin aleyhinde haber yaptırıyor ya da yayınlarda bu isimlere yüklenip haklarında dava açtırıyordu. Yargıdaki bağlantılarıyla bu kişileri yüksek meblağlar karşılığında tahliye ettiriyordu. Son birkaç yılda Serkan Topel’in mal varlığında çok ciddi artışlar oldu.



'ALEM YAPARKEN SÜLEYMAN SOYLU'YU ARARDI'



Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu.



'KÖPRÜDE YAPTIĞI KAZADA MADDE ETKİSİNDEYDİ'



Tanık ifadesinde, 2021 yılının kasım ayında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün çıkışında kaza yapan Ersoy için "Mehmet Akif, köprüde yaptığı kazada madde etkisi altında olduğunu bana söyledi" ifadeleri kullanıldı.

'ARANAN PKK ÜYESİNİ POLİS ÇEVİRMESİNDEN KAÇIRDI'



Aranan bir terör örgütü PKK üyesinin, ilişkiler sayesinde saklandığı, korunduğu; hatta araçlarla gezdirilerek polis çevirmelerinden kurtarıldığı iddia edildi.



'HİÇ DENEYİMİ OLMAYAN İSİMLERİ EKRAN YÜZÜ YAPTI'



Mehmet Akif, hiç ekran deneyimi olmayan Kübranur Uslu’yu işe soktu. Kübranur Uslu, bir buçuk ay sonra Cumhurbaşkanı uçağındaydı.