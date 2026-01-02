İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli bir ayrıntı dosyaya girdi.

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre Mehmet Akif Ersoy’un 2019 yılından bu yana yasaklı madde kullandığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy, son olarak gözaltına alınmadan üç ay önce yasaklı madde kullandı ve ardından da tövbe etmek için de Umre’ye gitti.

İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ SAVCILIK ARAŞTIRIYOR

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un iddiaları da araştırılıyor. Savcılığın araştırma kapsamında ifadede yer alan bilgileri incelediği ve bu kapsamda soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’ DEMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy daha önce de pişmanlık duyduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir.”

'HAYATIMDA HİÇ KULLANMADIM'

Ersoy 10 Aralık 2025 tarihinde savcılığa verdiği ilk ifadede, "Hakkımdaki ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" demişti.