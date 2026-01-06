İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medyaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesine ulaşıldı.

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden Mehmet Akif Ersoy'un kendisini uyuşturucuya "başlatan" kişinin ismini verdiği de öğrenildi.

Süperhaber'de yer alan habere göre, Ersoy'un avukatı Hüseyin Kaya, uyuşturucu soruşturmasına dair önemli bilgiler paylaştı.

Kaya, Ersoy'un gizli dosyada ne kadar ayrıntı varsa bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını, savcılığın ifadeler üzerinden dosyayı değerlendirmeye aldığını açıkladı ve neticelenmesini beklediklerini açıkladı.

'İLK O TEKLİF ETTİ'

Uyuşturucuya nasıl başladığı ve kimlerle birlikte kullandığı merak edilen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesinde bu ismi açıkladığı öğrenildi.

Hüseyin Kaya, Ersoy'un ifadesinde, "Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk onun teklif etmesiyle başladım" dediğini aktardı.

EK İFADEYİ NEDEN VERDİ?

Yine aynı ifadede Ersoy'un ilk kullanımın doğal ve spontane başladığını söylediğini, Veyis Ateş ile yakın ilişkisinin bulunduğunu, yine bir ortamda uyuşturucu kullanımı teklif edildiğini, teklif üzerine başladığını savcılığa anlattığını belirten Hüseyin Kaya, "Ek ifadeyi hukuki strateji ile vermedik" ifadelerini kullandı.