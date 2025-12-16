Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savunmasında önemli bir değişikliğe gitti.

Ersoy'un, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Bu kararın, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.

İŞTE YENİ AVUKATI

Halk TV'de yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, dosyayı ve mevcut durumu detaylıca ele aldıkları kaydedildi.