İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni tanık ifadeleri ortaya çıktı.



Hakkında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' suçlamaları ile soruşturma yürütülen Ersoy'un, düzenlediği partilerden önce polise yakalanmamak için çakarlı araçla kontrole çıktığı öğrenildi.

ÇAKARLI ARAÇLA POLİS KONTROLÜ



Sabah'ta yer alan habere göre, Ersoy ile birlikte uyuşturucu ve grup seks partilerine katıldığını itiraf eden tanık, ifadesinde ev partilerinden önce polise yakalanmamak için uyguladıkları yöntemi paylaştı.

Mehmet Akif Ersoy'un kullandığı aracın çakarlı olduğunu söyleyen tanık, "O çakarlı aracıyla önden gidip polis var mı diye baktı, biz de onu takip ettik. Daha sonra eve geçtik. Herkes çok akollüydü. Ahmet bana yine teklifte bulundu. Tekrarlamayacağımı söyledim o da saygı duydu. O diğer kızla Akif yatak odasına geçti. Ahmet koltukta sızdı. Tahmini 2023 Ekim ayında Ahmet bana özlediğini yazdı. Ahmet'in evine gittim. Ahmet o gün de uyuşturucu madde kullandı" şeklinde konuştu.





