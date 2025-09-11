Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.
Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu öğrenildi.
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Can Holding’e düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık.
Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.
Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir."
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmasının ardından eğitim döneminin devam edeceğini duyurmuştu.