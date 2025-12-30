İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 12 Aralık'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklanmasının ardından Ersoy hakkında çok sayıda itirafçı ağır ithamlarda bulunan iddialar ortaya atarken, son olarak 28 Aralık Pazar günü Veyis Ateş ile birlikte gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy'a yönelik kullandığı ifadeler dikkat çekti.

'TEMİZLİĞİ YÜZÜNDEN BELLİ' DİYEREK ÖVMÜŞTÜ

Aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Çağlı, geçtiğimiz yıllarda YouTube kanalına Mehmet Akif Ersoy'u konuk etmiş ve Ersoy hakkında "Her anneye seni gösterip, ‘Bu adamı gördüğün kadarıyla kızını verir misin?’ desek ‘Evet’ der” açıklamasını yapmıştı. Ersoy'a yönelik övgü dolu ifadeleri ile dikkat çeken Çağlı, gözaltında verdiği ifadesinde ise bambaşka ithamlarda bulundu.

'MEHMET AKİF BANA DÖRTLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ'

Sabah'ta yer alan habere göre Çağlı, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. 2024 Ağustos ayında Mehmet Akif iki kızla beraber Göcek'e geldi. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Kızlardan biri sarışın, diğeri kıvırcık saçlıydı. Teknede iki kızla da sevgili gibi takılmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'u yatakta iki kadınla birlikte gördüğünü söyleyen Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan detaylar şaşkınlık yarattı: Hatta üçünün aynı odaya girdiğini görmüştüm. Ben başka bir kamarada kalıyordum. Akif bana seslendi. Akif'in bulunduğu kamaranın kapısını açtım. Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti.

"HAREKETLERİ GARİPTİ… MUHTEMELEN UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞLARDI"

Ancak ben katılmadım. Kendi kamarama geri döndüm. Sonra yanıma geldiler. Sarışın kıza istersen Taner'le takılabilirsin dedi. Ancak ben kabul etmedim. Zaten hareketleri de çok garipti. Muhtemelen uyuşturucu madde kullanmışlardı. Ancak ben kullandıklarını görmedim. Haziran 2025'te tekrar tekneye geldiler. Akif'i Ağustos ya da Eylül ayında kitap fuarında gördüm. Muhabbet etme fırsatımız oldu.

'BEN İSTEDİĞİM YERDEN UYUŞTURUCU GEÇİRİRİM'

Siyasetten ve güçten konu açılınca "Ben istediğim yerden ve istediğim havalimanından uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz" dedi.

"BÖYLE BİR İNSANI AĞIRLADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım.Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir. Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.