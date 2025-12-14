İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, devam eden süreçte üç isimle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.



Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer alırken, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÜNLÜLERİN UĞRAK MEKANINA NARKOTİK KÖPEKLİ BASKIN



Gazeteci Birsen Altuntaş, Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında tarafların ifadesinin alınmasının ardından Etiler'de gece hayatının gözde mekânları arasında yer alan Kütüphane'ye Narkotik ekipleri tarafından baskın düzenlendiğini duyurdu.



Baskında çok sayıda polisin yanı sıra narkotik köpeklerinin de olduğu öğrenilirken, sanat, iş, spor ve cemiyet dünyasının uğrak yerlerinin başında gelen mekana yönelik baskının arkasından Ersoy'un gözaltına alındığı soruşturma çıktı.







Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade veren kadın sunucu, Ersoy ile Kütüphane Etiler'e gittiklerini belirtmiş ve bu mekanda uyuşturucu içtiklerini öne sürmüştü.



