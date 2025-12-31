İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için talepte bulunarak ek ifade verdi.

Dün öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ersoy, soruşturma savcısına verdiği ikinci ifadede, gözaltı sonrası reddettiği uyuşturucu kullanma iddialarından geri adım attı ve uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Ersoy, medyada yer alan haberlerde belirtilen uyuşturucu ve seks partilerine ilişkin detayları da paylaşırken, birlikte uyuşturucu kullandığı isimleri de ilk kez açıkladı.



UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ARKADAŞLARINI SUÇLADI



Serbestiyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre, 3 saat boyunca ek ifade veren Ersoy “Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Kimden geldiğini sormadım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri Ersoy’a soruldu.

Ersoy’un birçok ortamda birlikte oldukları tespit edilen A.G.’yi suçladığı ve uyuşturucu kullandığı bazı kişilerle ilgili de bilgi verdiği kaydedildi.



VERDİĞİ İSİMLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI



Ersoy’un verdiği isimler hakkında inceleme başlatıldığı, ifadesinde herhangi bir siyasetçi ya da bürokratın adının geçmemesi ise dikkat çekti.