TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olarak bürokrasiden başka isimlerin de istifa edebileceğini iddia etti.

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından, haberlerde adı geçen isimlerden biri olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak istifa etmişti.

"DAHA KAÇ KURBAN ALACAK BİLMİYORUZ"

Şık, Medyascope'ta kaleme aldığı yazıda, "Herkeste şaşkınlığa yol açan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyonun, her ne kadar kendisi çark etmiş olsa da siyasi olduğuna kuşku yok. Ersoy’u hapse gönderip yakın arkadaşı Furkan Torlak’ı istifaya zorlayan operasyon daha kaç kurban alacak, henüz bilmiyoruz." dedi.

"BİR BAKAN YARDIMCISI VE KÜLLİYE'DEN BİR KADIN DANIŞMAN İSTİFA EDECEK" İDDİASI

Şık şu ifadeleri kullandı:

Ancak erkek bir bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden bir kadın danışmanın da istifa edeceği iddiaları sızdırıldı.

"İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLEN BAKAN YARDIMCISI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞ"

Ersoy’un kendisine yönelik operasyonu engellemek için Ankara’ya geldiği 2 Aralık günü, istifa edeceği öne sürülen bakan yardımcısının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini belirtelim"