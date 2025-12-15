İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama” suçlamalarıyla tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yakın arkadaş grubu da mercek altına alındı. Ersoy’un doğum gününde çekilen fotoğrafla ilgili iktidar medyasında “Susurluk gibi” yorumlar çıkması üzerine eski başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhamı Yıldırım, açıklama yaptı.

'SİYASİ AMAÇLA YAPILIYOR'

Ersoy’un doğum gününde çekilen fotoğrafla ilgili iktidar medyasında “Susurluk gibi” yorumlar çıkması üzerine, eski başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğraftan “Susurluk gibi” sonucu çıkartmak art niyetlidir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşünüyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLARINI TEK TEK SİLDİLER

Sosyal medya hesabında daha önce Ersoy ile paylaşımları bulunan Yıldırım’ın Ersoy’un tutuklanmasının sonra birlikte oldukları fotoğrafları sildiği ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy’la fotoğrafı bulunan birçok ismin de bunları sosyal medya hesaplarından sildikleri belirlendi.