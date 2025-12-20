Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'Ersoy' soruşturmasındaki tanık ifadelerinde de adı geçtiği iddia edilen Pınar Erbaş dün akşam (19 Aralık Cuma) Show TV Ana Haber'i sunmadı.

Ekranda Erbaş yerine Hande Bayraktar yer alırken, TMSF yönetiminin Erbaş'ı ekrandan çektiği öne sürüldü.

Pınar Erbaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum."

"Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum."

"GÜNLERDİR UYKUSUZUM"

"Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum."

"İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi."

"EKRANDAN AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİM"

"Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı."

"Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim."

"Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."