Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
'Ersoy' soruşturmasındaki tanık ifadelerinde de adı geçtiği iddia edilen Pınar Erbaş'ın bugün (19 Aralık Cuma) Show TV Ana Haber'i sunmaması dikkat çekti.
Ekranda bugün Erbaş yerine Hande Bayraktar yer alırken, TMSF yönetiminin Erbaş'ı ekrandan çektiği iddiaları ortaya atıldı.
Erbaş'ın neden ekranda olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.