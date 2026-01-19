İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, devam eden süreçte uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Ersoy 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunmuştu.



İKİLİ BU YAZ BOŞANMIŞTI



Ersoy'a yönelik ortaya atılan iddialar uzun süre gündem olurken, 2022 yılında evlendiği meslektaşı Pınar Erbaş da uzun süredir sunuculuk yaptığı Show TV'deki görevinden uzaklaştı. Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından Erbaş'ın 'kendi isteği' ile sunduğu Show Ana Haber'den geçici süreyle ayrıldığı öne sürülmüştü.



Ancak verilen geçici iznin ardından TMSF yönetiminde olan kanal, Erbaş'ın işine tamamen son verme kararı aldı.



Pınar Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TMSF tarafından işine son verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"ÇOK ŞAŞKIN VE KIRGINIM"



Pınar Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TMSF tarafından işine son verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi.

Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.



Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil.



Büyük haksızlık…

Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.



15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım.



Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım.

Fakat çok şaşkın ve kırgınım."