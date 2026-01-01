Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak için önceki gün savcıya 3 saat ek ifade verdi. İtirafçı olan Ersoy’un, birlikte uyuşturucu kullandığı isimleri açıkladığı öğrenildi. Ersoy, “Uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda vardı. Kimden geldiğini sormadım” dedi.

Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları Ersoy’a da soruldu. Ersoy’un, birçok kez aynı ortamda bulunduğu A.G. isimli kişiyi suçladığı ve başka bazı kullanıcıların isimlerini de savcılıkla paylaştığı belirtildi. Ancaksavcının zaten bu bilgilere sahip olduğu belirtildi. Bu yüzden Ersoy’un pişmanlığı tahliyesi için yeterli olmadı.