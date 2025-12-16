İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği "kan" ve "saç" örneklerinin test sonucu belli oldu.

Adli Tıp raporuna göre; Mehmet Akif Ersoy'un testinde "kokain", spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin testinde ise "kokain" ve "esrar" çıktığı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Mehmet Akif Ersoy’a hem de iktidara mesaj verdi.

Tayyar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Mehmet Akif Ersoy’un kokain testinin pozitif çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirir.

-Bu test, açık ve gizli tanık ifadelerini güçlendirir.

-Tüm iddiaları reddeden Ersoy’un yeniden ifade vermek üzere savcılığa başvurması gerektiğini düşünüyorum.

-Hem kokain hem diğer iddialara samimiyetle açıklık getirmezse dava yükünün daha da ağırlaşacağı kanaatindeyim.

-Ayrıca iktidara bir önerim var:

-Bu olaylar zinciri başlangıç olsun, siyaset/medya ilişkileri yeniden tanzim edilsin, nimet/külfet dengesi kurulsun.

-Eğer mümkünse, arınma ve yeni yazılım süreci, siyaset ve devlet hayatının her alanına yayılsın.

-Artık, bu bir zorunluluk.