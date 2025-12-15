İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği "kan" ve "saç" örneklerinin test sonucu belli oldu.

Adli Tıp raporuna göre; Mehmet Akif Ersoy'un testinde "kokain", spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin testinde ise "kokain" ve "esrar" çıktığı öğrenildi.

'HİÇ KULLANMADIM' DEMİŞTİ

Ersoy’un emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde "uyuşturucu" iddialarını reddettiği ortaya çıkmıştı.

Ersoy ifadesinde, "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" demişti.

İŞTE TEST SONUÇLARI ÇIKAN İSİMLER:

SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın olayın detaylarını aktardı:

"Geçtiğimiz hafta toplamda dört kişi tutuklanmış; gözaltına alındıkları sırada jandarmadaki ifadelerinin ardından, bu isimlere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testleri yapılmıştı. Saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan bir rapor geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testinin pozitif çıktığını doğruladı. Ela Rümeysa Cebeci’nin de uyuşturucu testinin pozitif çıktı.

Testler, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda saç ve kan örnekleri üzerinden yapıldı."

SORUŞTURMA

Ünlü isimlerle gündeme gelen, ardından medya sektörüne uzanan uyuşturucu soruşturmasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlanma ile suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Tutuklama kararında şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine de yer verilmişti.