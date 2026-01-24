İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kadın gazeteci Ebru Gülan, savcılıkta bir kez daha ifade vererek çarpıcı iddialarda bulundu.

Gülan ifadesinde Mehmet Akif Ersoy ile birlikte ne zaman ilk kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.

"04.05.2019 tarihinde Dilara Yıldız ve ben Mehmet'in evindeydik. Mehmet'in anahtarı bende vardı. Mehmet Akif eve geldi.

'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi kendisiyle orada tanıştım çok geçmeden cebindeki uyuşturucu maddeyi çıkardı. Ben ve Mehmet Akif'in ilk kez uyuşturucu madde kullanışımızdı" dedi.

Ebru Gülan, Mehmet Akif Ersoy'un "SebaFlats" sitesindeki evinde de uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. "Mehmet beni Seba'daki evine davet etti. Bu buluşmalarda evde Veyis, Mehmet, ve Büşra adında bir hanım vardı. Burada uyuşturucu madde kullandık. Uyuşturucu maddeyi getiren ise Veyis'ti." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "torbacı" ile alışverişine şahit olduğunu da iddia etti Ebru Gülan. "Mehmet'in Seba'daki evindeyken, Mehmet'in 'aşağıya inin' dediğini hatırlıyorum. Dilara ile aşağı inip eski bir arabaya bindik. Bir iki tur attıktan sonra şoförü de yukarı çıkardık. Mehmet şoförü görünce bayağı bir şaşkınlıkla tepki gösterdi. Ben bu tepki ile o adamın uyuşturucu madde getirdiğini anladım" dedi.

Ebru Gülan, Mehmet Akif Ersoy'un evinde yaşanan olayları cep telefonu ile kayda aldığını da söyledi.

"Hatta kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonuyla video kayda alıyordu. Mehmet biz ayrıldıktan sonra bile beni manipüle etmek için kullanıyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı.