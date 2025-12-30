'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'Çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy, yeniden ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
İTİRAFÇI OLMAK İÇİN BAŞVURDU
Şu anda savcı karşısında yeniden ifade verdiğini öğrenilen Mehmet Akif Ersoy'un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Ersoy'un verdiği ifadenin savcılık makamı tarafından yeterli bulunması halinde tahliye edilmesi gündeme alınacak.
