İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.



Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testte 'kokain' adlı uyuşturucu maddeyi kullandığı tespit edilen Ersoy, gözaltı sonrası verdiği ilk ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmiş ve kendisine yöneltilen seks ve uyuşturucu partileri için 'iftira' ifadesini kullanmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ



Sabah'ın haberine göre Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.



Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.



YENİ BİLGİ VERMEDİ, TAHLİYE EDİLMEDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

'BÜYÜK PİŞMANLIK DUYMAKTA VE ÇOK BÜYÜK ÖZÜR DİLEMEKTEDİR'



Ersoy, verdiği etkin pişmanlık ifadesini şu sözlerle tamamladı:



"Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir."





