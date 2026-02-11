Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Vodafone'un 2 yıllık iş birliği, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutlandı.

Karaköy'de bulunan bir otelde gerçekleşen etkinliğe TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su (Üst yönetici) Engin Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve ay-yıldızlı voleybolcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Üstündağ, dünyada Türk voleybolunun bir marka olduğunu belirterek, "Öncelikle bu gecenin organizasyonunda ev sahipliği yapan Vodafone ailesine çok teşekkür ediyoruz. Türk voleybolunun geldiği noktayı hep birlikte takip ediyoruz, görüyoruz. Dünyada ve Avrupa'da markayız. Şampiyonlar Ligi'nde dört takımımızla yer alıyoruz. Bu dört takımımızın da çeyrek finale kaldığını hep birlikte görüyoruz. Dörtlü Final'de dört takımın en az üçünün Türk olacağını iddia ediyordum. O yolda gidiyoruz. Burada sponsorların çok önem arz ettiğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle Vodafone'a bu süreçte verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel başarıları daha da büyük başarılarla taçlandırmak istiyoruz. Türk voleybolunun bugün geldiği nokta asla tesadüfi değildir. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını anımsatan Üstündağ, "Milletler Ligi'nin ikinci etabını Ankara'da yapacağız. Avrupa Şampiyonası'nın son şampiyonu Türkiye. Bu şampiyonluğu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Milletler Ligi'nde her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Ülkenin gururuyuz ve gururu olmaya da devam edeceğiz. Bizi sevmeye, desteklemeye devam etsinler. Biz de bu desteğe layık olmaya çalışacağız. Vodafone ve Türk voleybolu bu ülkenin gururu olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise 2023 yılından bu yana kadın voleybol milli takımı ve Sultanlar Ligi'nin büyük destekçisi olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün de bir kutlama yapmak için bir araya geldik. Milli takımımızın çok güzel, çok değerli, tüm Türkiye'yi gururlandıran başarıları var. Birlikte yaptığımız iş birliğiyle aldığımız pek çok ödül var. Sayın başkanımıza ve milli takımımıza, yönetim kurulumuza bu güzel iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye, kadın voleybolunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Sayın başkanın liderliğinde geleceğin kadın voleybolu da inşa ediliyor. Biz de Vodafone olarak buna destek olmaktan çok mutluyuz."