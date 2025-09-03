Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturdu.

Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzaladı.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil,Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

Erbil'in nikâh şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikâha yetişemedi. Yakın dostuna tepki gösteren Erbil "O hep yalnız kalacak" dedi.

Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşuldu.

Eşiyle Marmaris'e balayına giden Erbil, şimdi de bir takipçisinin yaş farkı sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

"ALT TARAFI 40"

Ünlü şovmen "Kaç yaş var aranızda?" sorusu üzerine "40 canım alt tarafı. Rakamların önemi var mı arkadaşlar? Sadece rakam" dedi.