

Mehmet Ali Erbil önceki gün Bursa'daydı. Arkadaşı Mehmet Çevik'in sahnesine konuk olan Erbil, 29 yıldır nafaka ödediğini belirtti. Ünlü şovmen bu sürecin kendisi için zorlu olduğunu ancak üç çocuğunun annelerine duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

"29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım. Ama üç çocuğumun annelerine teşekkür ederim. Böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için" diyen Mehmet Ali Erbil, çocuklarına verdiği değer ve onların yetiştirilme şekli konusunda da eski eşlerine teşekkür etti.

BEŞ KERE EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil 1980'de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten 16 Nisan 1982'de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985'te boşandı. Ama bir kez daha evlendiler, ikinci deneme de başarısız oldu.

Erbil 20 Ağustos 1989'da da Nergis Kumbasar'la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995'te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001'de kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş'la oturdu, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun oldu. 30 Nisan 2005'te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi doğdu. Ama 2011'de boşandılar.