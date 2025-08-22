Gülseren Ceylan geçen aylarda ayrıldığı Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya atmıştı.

"Kız arkadaşıma yazıldı. Evde hizmetçiyi taciz etti. 'Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık' dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım. Arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu" demişti.

Kumar oynanan bir gecede Erbil'in arkadaşlarının genç bir kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiğini öne sürmüştü.

Bu açıklamalar sonrası Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan'a hakaret davası davası açmıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ

Kanlı bıçaklı olan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın barıştığı, 28 Ağustos'ta evde kıyılacak nikâhla evleneceği öğrenildi.

Ceylan'ın, evlilik sözleşmesi şartını kabul ettiği iddia edildi.

BEŞ KERE EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil 1980'de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten 16 Nisan 1982'de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985'te boşandı. Ama bir kez daha evlendiler, ikinci deneme de başarısız oldu

Erbil 20 Ağustos 1989'da da Nergis Kumbasar'la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995'te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001'de kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş'la oturdu, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun oldu. 30 Nisan 2005'te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi doğdu. Ama 2011'de boşandılar.