Mehmet Ali Erbil’in annesi Yurdagül Eken yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

GÖZLER MEHMET ALİ ERBİL'İ ARADI

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ise annesinin cenaze törenine katılmadı. Kız kardeşi Öngül Eken, Erbil’in rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığını söyledi.

CANLI YAYIN TARTIŞMA YARATTI

Erbil’in annesinin vefatının ardından aynı akşam TikTok üzerinden canlı yayın açması ise kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yayında maç izlerken yeni projelerinden bahseden Erbil, annesiyle uzun süredir görüşmediğini dile getirdi.

Erbil açıklamasında, geçmişte aile içinde yaşanan sorunlara değinerek, “İki yıldır görmüyordum annemi... Ama yine de evlat olarak elimden geleni yaptım” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJESİNİ DUYURDU

Canlı yayında projelerine de değinen Erbil, “Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin” dedi. Sağlığın önemine vurgu yapan ünlü isim, hayatın geçiciliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in daha önce katıldığı bir televizyon programında annesiyle ilgili yaptığı açıklamalar da cenazeye katılmayışı ile yeniden gündeme geldi. Erbil, çocukluk yıllarına dair yaşadığı zorlukları anlatırken annesine karşı kırgınlık duyduğunu dile getirmiş ve aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmadığını ifade etmişti.

Erbil, "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. El alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" ifadelerini kullanmıştı.