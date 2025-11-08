Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi imzalamıştı.

Altıncı evliliğini yapan Erbil, katıldığı 'Ne hissettin?' programında "Bütün eşlerini aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" dedi.

Bu kişinin, Erbil'in 2001'de evlenip 1.5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİKLERİ

Mehmet Ali Erbil 1980'de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten 16 Nisan 1982'de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985'te boşandı. Ama bir kez daha evlendiler, ikinci deneme de başarısız oldu

Erbil 20 Ağustos 1989'da da Nergis Kumbasar'la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995'te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001'de kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş'la oturdu, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun oldu. 30 Nisan 2005'te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi doğdu. Ama 2011'de boşandılar.