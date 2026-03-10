Türk televizyonlarının ve sahnelerin sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile 6 aylık evliliğini bitirdikten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Erbil, nikah şahitliğinden yaşadıklarını, boşanma sonrası hislerini ve geleceğe dair planlarını samimi bir şekilde anlattı.

BOŞANIR BOŞANMAZ İLK İŞİ BU OLMUŞ

Erbil, nikah şahitliğini yapan arkadaşına “uğursuz” diyerek yüzüne tükürdüğünü itiraf etti. Ayrıca Serdar Ortaç’ın şahit olmasının işleri daha uzun sürebileceğini esprili bir dille dile getirdi:

“Serdar’ın içine doğmuş demek ki, bir dahakine inşallah,” dedi.

AYRILIK SONRASI OĞLUNU ÖZLEDİ

Boşanmayı “arkadaşça” olarak tanımlayan Mehmet Ali Erbil, oğlunu ve köpeğini özlediğini söyledi:

“Arkadaşça ayrıldık, hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu özledim, köpeğimizi yani,” ifadelerini kullandı. Evliliklerin, ayrılık sonrası travmaların en büyüğü olduğunu belirtti.

YENİDEN EVLENİR Mİ? SORUSUNA YANIT

Bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Hiç bu konularda büyük konuşmam. Son konuştuğumda da büyük konuştum, evlendim,” yanıtını verdi. Ayrıca eski eşinin YouTube programlarından bahsederek, “Onların YouTube programlarına çıkacağım. Eski hanımlarımın YouTube kanallarından geçilmiyor,” dedi.